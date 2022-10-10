Раненые бойцы полка Калиновского находятся под наблюдением врачей 2 10.10.2022, 13:57

1,382

Угрозы их жизням нет.

Четыре бойца полка Калиновского, которые получили ранения во время штурмовой операции вместе с вооруженными силами Украины на прошлой неделе, находятся на лечении, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщила 10 октября пресс-служба полка.

По словам официального представителя военного формирования, бойцы батальонов «Волат» и «Ліцвін» участвовали в совместной с украинскими военными штурмовой операции против укрепленного опорного пункта.

«В результате операции были достигнуты поставленные задачи, в плен взяли трех российских оккупантов. Расчетом нашего противотанкового формирования был подбит вражеский танк и БМП-3, — сообщила пресс-секретарь полка Калиновского.

Во время боев белорусы понесли потери. Один боец погиб, четыре получили ранения разной степени тяжести.

— Жизни раненых ничего не угрожает, они получают квалифицированную медицинскую помощь и скоро смогут вернуться назад в свои подразделения, — говорится в заявлении пресс-службы

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».