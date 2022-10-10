Газохранилища в странах ЕС заполнены более чем на 90% 10.10.2022, 14:00

В то же время потребление газа в Евросоюзе упало на 10% по сравнению с прошлым годом.

Газохранилища в странах Евросоюза заполнены более чем на 90%. В то же время потребление газа в ЕС упало на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Польское радио».

По данным Европейской комиссии, в феврале, когда началась война России против Украины, европейские газохранилища были заполнены лишь на 30%.

В июне Европейский совет утвердил новые минимальные уровни заполнения газохранилищ, поручив их операторам к 1 ноября закачать по меньшей мере 80% вместимости резервуаров.

Наибольшие запасы газа в Европе накопили Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Австрия и Венгрия. Что касается Польши, то в настоящее время ее газохранилища заполнены на 98%.

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