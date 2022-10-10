Диетологи назвали главные продукты октября 10.10.2022, 14:08

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Они помогут укрепить иммунитет осенью.

Осенью следует сменить не только гардероб, но и свой рацион. Он должен полностью отвечать осенним потребностям организма. О том, как следует питаться в октябре, пишет ТСН.

Известный диетолог Наталья Самойленко поделилась, как следует питаться в октябре, чтобы укрепить свой иммунитет и не набрать лишний вес в холодное время.

Правильное питание в октябре: основные правила

Чтобы обогатить свой ежедневный рацион питательными и полезными элементами, необходимо запомнить несколько простых правил, как следует питаться в октябре:

Добавьте к еде специи – можно даже использовать острые, если нет противопоказаний. Они положительно влияют на микроциркуляцию, поэтому тело быстрее согревается.

Употребляйте сезонные фрукты и овощи – осенью природа дарит нам щедрый урожай продуктов, которые следует добавить в свой рацион.

Радуйте себя теплыми напитками – лучше делать это в перерывах между основными приемами пищи. К примеру, имбирный чай или чай со специями поможет даже провести качественную профилактику простудных заболеваний.

Не забывайте о теплых супах – они не только сытные и питательные, но и прекрасно согревают.

Добавьте в ежедневный рацион 1-2 порции белковой пищи — например, рыбу, мясо птицы, тофу, бобовые, яйца, грибы и т. д.

Не бойтесь жиров – это основной источник сытости осенью. Однако, выбирайте правильные жиры – тыквенные семена, оливковое масло, оливки, орешки, авокадо, сало.

Не стоит злоупотреблять спиртными напитками – если вы пошли на вечеринку, лучше выбирайте вино. Также следует правильно рассчитать оптимальную дозу в зависимости от массы тела (1 кг тела 1-2 г алкоголя).

Сезонные продукты в октябре

Основными сезонными продуктами в октябре являются помидоры; морковь; тыква; цветная капуста; репа; грецкий орех; тыквенные семена; лук порей; брюква; топинамбур; брокколи; фундук; лесные орехи; семена льна; шпинат; мангольд; яблоки; инжир; груши; виноград.

Помните, чтобы улучшить свое самочувствие в осеннее время, достаточно всего лишь следить за своим рационом.

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