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«Для Лукашенко все кончится очень плохо»

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  • 10.10.2022, 14:11
  • 20,972
«Для Лукашенко все кончится очень плохо»
Фото: Getty Images

Белорусский диктатор влез в чужую игру.

Видимо, Путин дожал Лукашенко, пишет Telegram-канал «СерпомПо». Ясно, что фантазиями о желании Запада напасть на Беларусь («военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара») он пытается обосновать формирование союзной группировки и размещение на территории республики ВС РФ.

«Не рассчитывайте на большую численность, но это будет не 1 тысяча человек».

Так Лукашенко не за понюх табака (за дополнительные $1,5 млрд, обещанные ему Путиным 7 октября), окончательно втягивает свою страну в военные действия. А начинал, как «посредник» на переговорах между Киевом и Москвой.

Лукашенко явно теряет хватку, раньше всегда играл свою игру, теперь влез в чужую. И кончится это для него так же плохо, как и для Путина.

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