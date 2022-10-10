«Благодарю мою многомиллионную армию за умение отличать правду от лжи» 4 10.10.2022, 14:40

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Алла Пугачева

Алла Пугачева впервые прокомментировала свой отъезд из России.

Российская певица Алла Пугачева 10 октября прокомментировала на своей странице в Instagram свой отъезд из России.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива», — написала исполнительница.

Об отъезде из России Аллы Пугачевой стало известно 29 сентября. Российские СМИ передавали, что певица улетела с детьми из Москвы в Тель-Авив. При этом обратного билета у нее не было.

Напомним, с начала года Алла Пугачева покинула родину второй раз. Первый раз она улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным и детьми весной после начала российского вторжения в Украину.

В конце августа она вернулась. После того как Максима Галкина признали в РФ иноагентом, она попросила через свои соцсети внести в этот список и ее.

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