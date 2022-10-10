«Совместно с Кремлем с головой не дружат» 4 10.10.2022, 14:46

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Как белорусы реагируют на заявление Лукашенко о приезде российских солдат.

Диктатор Лукашенко заявил о том, что договорился с Путиным о совместном развертывании группировки войск в Беларуси. Также он анонсировал приезд тысяч российских солдат в нашу страну.

Telegram-канал «Хартия-97%» спросил своих читателей, что они думают о заявлении белорусского диктатора:

«Совместно с Кремлем с головой не дружат. Хотя, скорее всего, это не голова, а ж**а».

«На вилы его и тысячи российских военных».

«Я не могу писать, Одна ненависть к этим мразям».

«Про размещение войск можно сказать, что старый дурак совсем обезумел и решил получить по рогам».

«На конт ваяроў з Расеі я лічу, што трэба рабіць заяву дэмсіл аб тым, што ўсе, хто прыедзе і парушыць нашу мяжу — будзе адказваць. Ні сёння, так заўтра. Каб кожны рассіянін разумеў, што за прыезд да беларусі яму будзе ад вялізарнага сроку па законах ваеннага часу — да смерці».

«Рускія, вон! Прэч з нашай зямлі!»

«Размещение российских войск и военных в РБ недопустимо! Как и недопустима агрессия со стороны Беларуси! Военные, проснитесь наконец! Беларусь против войны!»

«Умолишенный колхозник в очередной раз забыл выпить таблеток и вновь завопил о скором нападении НАТО, Польши и Украины», — пишут читатели нашего Telegram-канала.

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