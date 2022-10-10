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Новый пакет санкций против России позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран

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  • 10.10.2022, 15:20
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Новый пакет санкций против России позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран

Это добавляет новому пакету сдерживающий элемент.

Европейский союз получит широкие полномочия благодаря своему восьмому пакету санкций против России. Он позволит блоку нацеливаться на людей внутри и вне ЕС, которые помогают уклоняться от ограничительных мер, сообщило агентство Bloomberg.

Пакет санкций, принятый на прошлой неделе, включает в себя полномочия по составлению списка физических или юридических лиц, структур или организаций, которые способствуют обходу санкций ЕС. Им могут заморозить активы на территории Евросоюза, а также запретить въезд.

Меры могут касаться, например, тех, кто импортирует запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их подлинное происхождение, или экспортирует запрещенные товары в Россию.

Это также потенциально может позволить ЕС налагать санкции на европейских граждан, помогающих другим уклоняться от ограничений, отмечает Bloomberg.

Людям и компаниям, базирующимся в ЕС, вероятно, будет трудно вести бизнес с любым попавшим под санкции юридическим или физическим лицом. Это добавляет новому пакету сдерживающий элемент, пишет агентство.

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