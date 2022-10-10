Рок-музыканту дали два года колонии за комментарии по «делу Зельцера» 10.10.2022, 15:36

Суд проходил в закрытом режиме.

Витебский областной суд 7 октября приговорил политзаключенного рок-музыканта Сергея Доливелю к двум годам колонии за комментарии по «делу Зельцера» в Сети. Его судили по статье о «разжигании вражды», пишет правозащитный центр «Весна».

Сергей Доливеля – лидер минской рок-группы «Бандероль», автор слов и музыки, сольный исполнитель. Его задержали в 2021 году по уголовному делу, возбужденному после гибели в Минске сотрудника КГБ Дмитрия Федасюка и ИТ-специалиста Андрея Зельцера.

Первоначально его обвинили по двум статьям, но впоследствии обвинение по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) было снято. Прокурор запросил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, но судья Галина Бондал приняла во внимание больного ребенка, находящегося на иждивении музыканта.

Доливеля был признан виновным по ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») и приговорен к двум годам колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: 31-летний сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер того же возраста.

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