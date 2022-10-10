Разведка раскрыла неизвестные подробности массовых ударов по Украине 3 10.10.2022, 15:47

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Взрывы на Крымском мосту стали лишь удобным поводом.

Оккупанты планировали массированный ракетный террор украинских городов еще с начала месяца: взрывы на Крымском мосту стали лишь удобным поводом, сообщает «Стопкор».

Российская верхушка, вероятно, использовала недавние взрывы на Крымском мосту как удобный повод для начала ракетного террора в Украине. Подготовка к массированным бомбардировкам велась еще с начала октября.

Об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.

По информации военной разведки Украины, военные РФ получили указание от кремлевского диктатора готовить массированную атаку по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В подразделы стратегической и дальней авиации страны-агрессора поступили приказы о подготовке к заданию ковровых ракетных обстрелов. Основными целями должны стать объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы крупных украинских городов.

8 октября на аэродром «Оленья» с аэродрома «Энгельс» передислоцировали семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

На внешний рейд Севастополя оккупанты вывели 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами «Калибр».

Цель этой «акции» – уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, распространение паники среди украинцев и запугивание Европы.

Впрочем, по мнению обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, такой шаг Кремля будет иметь обратный негативный эффект.

Ведь, во-первых, очевидно, что массированный удар по гражданской инфраструктуре в Украине с точки зрения негативного информационного влияния в мировом медиапространстве будет иметь для РФ эффект Цусимы.

Во-вторых, это совершенно бессмысленно с военной точки зрения. Поскольку уровень мотивации личного состава вооруженных формирований Украины в очередной раз подскочит, а РФ достреливает остатки своего дальнобойного и высокоточного оружия, но тратит их не на милитарные цели.

В-третьих, кремлевская агентура в цивилизованном мире, так называемые «полезные идиоты» вряд ли продолжат сейчас агитировать за примирение с Россией.

В-четвертых, вероятно, возрастут темпы и объемы военно-технической помощи и поставок в Украину, а любой ответ цивилизованного мира на российское варварство – от финансово-экономической до военной – будет вполне легитимным.

Напомним, российские оккупанты 10 октября устроили масштабный обстрел Украины. Из многих городов и регионов сообщили о взрывах.

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