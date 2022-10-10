ISW: Россияне усомнились в способностях Путина 1 10.10.2022, 15:58

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В провоенном лагере растет недовольство.

Взрыв на Крымском мосту в сочетании с недавними неудачами российских военных и частичной мобилизацией вызывает прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны провоенного лагеря. Это может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина выполнить обещанную им цель «денацификации» Украины, считают эксперты американского Института исследования войны (ISW).

В институте отметили, что некоторые российские военные блогеры раскритиковали президента РФ и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг Путина, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на такие инциденты, как потопление крейсера «Москва» или обмен пленными бойцов «Азовстали», которых Кремль последовательно демонизировал со времен битвы за Мариуполь.

Также военкоры заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как «слабость».

«Прямая критика Путина со стороны этого сообщества практически беспрецедентна.... Эта критика со стороны провоенного лагеря может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина выполнить обещанную им цель «денацификации» Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората», – считают аналитики.

Восприятие траектории войны и украинских возможностей также меняется, и россияне переживают «грубое пробуждение», говорят в ISW.

«Российские источники признали, что украинское южное контрнаступление представляет серьезную угрозу для российских войск на юге Украины. Это признание является существенным отклонением от предыдущей версии, представленной пропагандистами, блогерами и минобороны России в течение нескольких месяцев, о том, что украинские контрнаступления в Херсонской области были невозможны или потерпели неудачу», – отмечается в отчете.

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