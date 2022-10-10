«Вода льет прямо из розеток» 1 10.10.2022, 16:14

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Жители дома в новом ЖК под Минском показали, как выглядят их квартиры после дождя.

Осенние дожди принесли с собой новые коммунальные проблемы. В наш телеграм написало сразу несколько жителей жилого комплекса «Вяселка», что находится в агрогородке Прилуки. Оказалось, что после каждого дождя новый панельный дом начинает «плакать». От протечки страдают потолки, обои, балконы, розетки и подъезды. При этом обслуживающие организации не спешат решать проблему, пишет realt.by.

«У нас периодически подтапливает лоджии», «Не можем доделать ремонт из-за течи», «Дом на гарантии, но застройщик не устраняет недостатки», − такие сообщения стали приходить в телеграм-канал Реалта в последние дни. Все они касались дома № 8 на улице Васильковой в Прилуках. Жильцы, уставшие от «плачущих» стен, решили вынести проблему за пределы товарищества.

Как рассказал один из жильцов, проживающих в этом доме, панельная девятиэтажка на улице Васильковой изначально была «с приколами»:

− Именно наш дом возводили долго, с остановками и паузами, за время стройки тут не раз менялись генподрядчики и субподрядчики. Видимо, они и наворотили тут делов. Многоэтажку сдали летом 2019 года. При приемке дома, конечно, замечания были, мы видели и кривые панели, и многое другое. Но получили ключи, сделали ремонты и начали жить. Первая зима прошла нормально, а затем с потеплением, как пошли дожди, дом стал течь по стыкам швов. Текло на балконе, текло в детской по стене. Обратились, вроде бы что-то замазали, но результата никакого.

Он говорит, что проблемы возникают при косом дожде, когда вода попадает на швы. При этом если в 20-м году на потоп жаловались 3 квартиры в доме, в 21-м − 10, то сейчас во время дождя заливает уже более 20 квартир.

− Страдают в основном балконы, но в некоторых квартирах течет и в жилых комнатах. Особенно это касается последних этажей. Вода льет прямо из розеток, многие обои по 5 раз переклеивали.

Так как дома в «Вяселке» обслуживает товарищество собственников, то со своими проблемами жильцы обращались именно туда.

− Обращались к председателю нашего ТС, пытались собирать какие-то собрания, но видимого результата нет. Председатель вроде бы ведет какие-то переписки с субподрядными организациями, несколько раз к нам приезжали их сотрудники, ходили по квартирам. Потом приходил рабочий, замазывал швы, а при следующем дожде дом вновь начинал течь. В течение трех лет наш дом находится на гарантии, однако эти «косяки» устранять никто не хочет. В последнем дефектном акте, который мне удалось получить, сказано, что до 18 августа все дефекты швов должны быть устранены. Однако сейчас на дворе — октябрь, а дом по-прежнему течет.

Есть вопросы у жильцов и к фасаду здания. В то время как соседние дома в «Вяселке» радуют прохожих яркими красками, дом № 8 стоит поблекший и облупившийся.

− Мы уже предлагали председателю сделать полное обследование дома, провести экспертизу, подготовить документы и пойти в суд. Так как дом находится на гарантии, подрядные организации должны на безвозмездной основе выполнить все то, что они не доделали. Провести герметизацию швов, перекрасить фасад. Однако создается впечатление, что нас никто не слышит.

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