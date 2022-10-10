Эксперт: Если армия Лукашенко придет в Украину, то точно получит по зубам 4 10.10.2022, 16:23

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Может ли Россия открыть второй фронт со стороны Беларуси.

Россия снова пытается втянуть режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в открытую войну против Украины. Таким образом, россияне могли бы попытаться изменить ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Сейчас Россия раскачивает ситуацию снова с Беларусью и мы слышим информацию снова о создании группы войск общей российско-белорусской. Это, возможно, как раз чтобы и изменить ситуацию на фронте. Они думают, что таким образом смогут оттянуть часть украинских войск из южного или восточного направления на белорусскую границу», - сказал эксперт.

На вопрос, действительно ли россияне смогут таким образом оттянуть часть украинских войск, Мусиенко ответил, что это зависит от того, как будут развернуты оккупационные войска и какую непосредственную угрозу они смогут создать.

«По имеющейся у меня информации, у нас там заминировано все что возможно на границе, и у нас там есть наши войска, наши пограничники. Они готовы к сценариям оттуда давно. Если придут, получат по зубам - это точно. Но снова таки, ситуацию в динамике увидим, если Россия начнет перебрасывать большое количество каких-то своих мобилизованных на Беларусь, то возможно и нужно будет (перебрасывать наши войска - ред.), наше командование, они знают точно численность и понимают все», - пояснил эксперт.

Напомним, о попытках российского президента Владимира Путина втянуть Беларусь в войну сообщала украинская разведка. А недавно Беларусь официально обвинила Украину в якобы подготовке к удару по белорусской территории.

Кроме того, сегодня Лукашенко заявил о подготовке к развертыванию совместных с Россией сил.

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