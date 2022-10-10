В ближайшие дни Германия поставит в Украину систему ПВО IRIS-T 7 10.10.2022, 16:31

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Еще три системы будут поставлены в следующем году.

В ближайшие дни Германия поставит в Украину первую из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает Spiegel.

«Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно оперативно доставить в Украину системы ПВО», — заявила она.

«Вот почему мы сейчас оказываем специальную поддержку зенитными средствами. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины», – добавила Ламбрехт.

Еще три системы IRIS-T будут поставлены Украине в следующем году.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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