Самые глубокие места в океанах Земли: ученые рассказали, где они находятся и кто там живет 10.10.2022, 16:40

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В океанах Земли много глубоких впадин и желобов.

Но среди них ученые выделяют пять самых глубоких подводных каньонов и впадин, в которых живут, кажется, почти внеземные существа, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Самыми глубокими местами на Земле ученые считают следующие впадины на дне океанов:

- В Тихом океане – это Марианский желоб. В самой глубокой своей точке, которая называется Бездна Челленджера, глубина впадины составляет 10 973 метра. Кстати, это еще и самое глубокое место на Земле.

- В Атлантическом океане – это Глубина Милуоки, которая находится в желобе Пуэрто-Рико. Ее глубина составляет 8 408 метров.

- В Индийском океане – это Яванский или Зондский желоб, глубина которого составляет 7 290 метров.

- В Южном океане – это Южно-Сандвичев желоб, глубина которого составляет 7385 метров.

- В Северном Ледовитом океане – это Глубина Моллой, которая находится в проливе Фрама и ее глубина составляет 4877 метров.

В эти впадины и глубины не проникает солнечный свет и здесь царит кромешная тьма. Но даже здесь существует жизнь. Но что же ученые знают об этих самых глубоких местах на Земле?

Марианский желоб

Марианский желоб представляет собой океаническую пропасть длиной 2 542 км в которой находятся несколько самых глубоких точек Земли. На сегодняшний день только 27 ученых спускались Бездну Челленджера, начиная с 1960 года. По словам Маккензи Герринджер из Гавайского университета, здесь нет солнечного света, достаточно низкая температура, которая составляет 1-2 градуса Цельсия и очень высокое давление.

Несмотря на экстремальные условия, жизнь все же существует здесь. По словам ученых, существа, которые обитают в самых глубоких местах на планете имеют похожие особенности, хотя они и являются уникальными для каждого отдельного региона.

Живущие здесь существа приспособлены для выживания на очень большой глубине. Они могут противостоять очень высокому давлению, которое может повредить ферменты и белки в их организмах. Тем не менее ученые встречали здесь глубоководных рыб и ракообразных на самых максимальных глубинах.

Желоб Пуэрто-Рико

У побережья Пуэрто-Рико находится одноименный желоб, которые размещен на границе между Карибским морем и Атлантическим океаном. Этот желоб является свидетельством древнего события субдукции, когда одна тектоническая плита скользит под другую, создавая глубокую долину.

Смещение тектонических плит также объясняет наличие в этом регионе группы вулканических островов, поскольку субдукция — это тот же вид тектонической активности, который может вызвать подъем магмы из-под земной коры.

Яванская впадина и Южно-Сандвичев желоб

Только в 2021 году эти две глубоководные впадины были тщательно исследованы учеными. Оказалось, что в Южно-Сандвичевом желобе температура опускается ниже нуля и это единственное такое место среди всех самых глубоких впадин на Земле. В темных водах обеих впадин ученые обнаружили несколько видов рыб, а также некоторых беспозвоночных.

Пролив Фрама

В проливе Фрама, который находится между Гренландией и архипелагом между Шпицберген, находится самая глубокая точка Северного Ледовитого океана – Глубина Моллой.

В этой впадине, как выяснили ученые живет очень мало существ, в основном это несколько видов беспозвоночных.

Хотя эти глубоководные районы по всему миру могут показаться очень удаленными, на них влияет деятельность человека. Ученые смогли обнаружить даже в этих глубоких местах присутствие микропластика.

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