«Никто не верит, что это отечественный виноград» 10.10.2022, 17:00

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История белоруса, который всех удивил.

То, что Беларусь — страна рискового земледелия, белорус узнает с детства. И это часто мешает: «Виноград нельзя вырастить в Беларуси или северной области, а вы пробовали?» У Николая примерно 300 кустов винограда и поток покупателей, которые выбирают грозди прямо на кусте.

Теплая история человека и винограда в цикле Onliner «Маленькое дело».

Белорус с молдавскими корнями (детство среди виноградников не дает забыться) начал заниматься выращиванием всего восемь лет назад. Сейчас его участок в Каменецком районе — это какой-то филиал курортных пейзажей.

Если виноград не раскупят прямо на участке, Николай везет его на рынок — там никто не верит, что ягоды местные. А их здесь 115 сортов.

Кто не работает, тот не ест виноград, улыбается Николай, закидывая ягоды в рот. Смотрите историю любви и увлечения.

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