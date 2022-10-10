Военный эксперт: За ракетной атакой по Украине стоят Кадыров, Суровикин и Пригожин 10.10.2022, 17:02

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Они организовали подрыв Крымского моста, чтобы склонить Путина к передаче власти.

Военный эксперт предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе главы Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего «спецоперацией» Сергея Суровикина и руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Такое мнение высказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

«Удары являются работой группы - Пригожина, Кадырова и Суровикина с целью получения абсолютной власти. То есть они убеждают Путина, что предыдущие генералы и его окружение не смогли достичь эффективного результата, а они смогут. Я считаю, что эта же группа вместе с ГРУ организовали подрыв Крымского моста, чтобы склонить Путина к передаче власти этой троице, а не оставлять ее в руках, как они говорили, бездарных генералов и окружения Путина», — отметил Самусь.

Напомним, утром 10 октября Россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. По состоянию на данный момент известно, что в результате обстрела армии РФ погибли 11 человек и травмированы — 64. Оккупанты били по гражданской и критической инфраструктуре.

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