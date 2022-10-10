«Теперь математику после школы будут сдавать только те, кому она нужна при поступлении» 13 10.10.2022, 17:16

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В школах могут отменить один из обязательных экзаменов.

В школах стали говорить о том, что с этого учебного года 11-классникам не придется сдавать обязательный экзамен по математике. Об этом «Зеркалу» рассказали родители и ученики. В управлении по образованию Гомельского облисполкома подтвердили: такой вопрос рассматривается, но официальное решение пока не принято.

С начала года информация о том, как будет проходить вступительная кампания-2023, меняется и дополняется. Ранее сообщалось, что вместо обычных выпускных экзаменов 11-классники будут сдавать два централизованных экзамена. Один по белорусскому или русскому языку, второй — по математике. Теперь в школах стали обсуждать еще одно возможное нововведение.

— Дочка учится в 11-м классе, у нее гуманитарный профиль. Недавно им сказали, что обязательного выпускного экзамена по математике у них не будет. Дети, конечно, радовались, — говорит мама, ребенок которой в 2023-м заканчивает одну из минских школ.

Об этом же рассказала и одна из 11-классниц из Гомеля. Она говорит, что об отмене экзамена им сообщили две недели назад:

— Объявили, что теперь математику после школы будут сдавать только те, кому она нужна при поступлении, Как я поняла, общим и обязательным для всех будет только централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку. Второй ЦЭ каждый ученик будет выбирать сам, это то, что тебе нужно при поступлении в университет.

В управлении по образованию Гомельского облисполкома, куда журналисты позвонили как родители, рассказали, что расписание экзаменов пока не утверждено. По словам специалиста, пока достоверно известно, что выпускники точно будут писать ЦЭ по белорусскому или русскому языку на выбор. Предполагалось, что вторым предметом, который дети буду сдавать после школы, станет математика. По ней также должны были писать централизованный экзамен.

— Сейчас ситуация с данным предметом обсуждается, потому что пошло много вопросов, почему на ЦЭ все должны сдавать математику, — объясняют в управлении. — Но какая будет позиция и как будет утверждено, мы не знаем.

В управлении общего среднего образования Министерства образования, куда журналисты также обратились как родители, ситуацию чуть прояснили:

— Предполагается, что первый экзамен в виде ЦЭ — это обязательный русский или белорусский язык на выбор. Второй — профильный по выбору, то есть если вам для поступления нужна будет биология, вы будете сдавать биологию, если математика — математику. Однако нормативный документ, который бы это закреплял, еще не принят.

— Выходит, это пока не окончательное решение?

— Окончательно — это когда утверждено постановление, в котором это прописано. К сожалению, пока на уровне правительства это не одобрено. Нормативный документ еще не принят, — заключили в Минобразования.

Когда именно документ примут, пока не известно. Возможно, в ближайшее время.

Отметим, что 11-классники, которые заканчивали школу в 2022-м, сдавали четыре экзамена: белорусский или русский язык (по выбору), иностранный, математику и историю Беларуси. Теперь же из 11 класса историю перенесли в 9-й, а испытание по иностранному отменили.

Когда появилась информация, что всем выпускникам школ придется сдавать ЦЭ по математике, некоторые родители возмутились. Свою позицию они поясняли так: детям, которые не собираются поступать на математические специальности, придется сдавать на один экзамен больше, чем сверстникам, решившим связать будущую профессию с математикой, а также искать время на подготовку еще и к ЦЭ по математики. Тем самым, говорили они, ученики оказывают не в равных условиях.

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