Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ
- 10.10.2022, 17:19
- 7,074
Украинская армия уже 230-й день дает отпор российским захватчикам.
Украинские военные продолжают свое наступление на юге и на востоке страны. При этом оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.
По данным карты, на востоке украинские военные сосредоточили свои наступательные силы на юге от Лимана в Донецкой области и на востоке Харьковской области. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию вблизи поселка Пески.
В это же время на юге страны наступают только бойцы Вооруженных сил Украины. Они пытаются продвинуться на юго-востоке Николаевской области и продолжают штурмы на севере Херсонской области. При этом вражеские войска намерены удерживать оккупированные территории.