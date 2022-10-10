Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ 10.10.2022, 17:19

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Украинская армия уже 230-й день дает отпор российским захватчикам.

Украинские военные продолжают свое наступление на юге и на востоке страны. При этом оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.

По данным карты, на востоке украинские военные сосредоточили свои наступательные силы на юге от Лимана в Донецкой области и на востоке Харьковской области. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию вблизи поселка Пески.

В это же время на юге страны наступают только бойцы Вооруженных сил Украины. Они пытаются продвинуться на юго-востоке Николаевской области и продолжают штурмы на севере Херсонской области. При этом вражеские войска намерены удерживать оккупированные территории.

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