Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет 5 10.10.2022, 17:24

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Ракеты взорвались в поле.

В Ростовской области, сегодня, 10 октября, разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот, пишет «Главред».

Как сообщают местные Telegram-каналы, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75 391 на боевой вылет.

Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.

Кроме того, в Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат. Его обломки увидели жители Заветинского района.

«Части неизвестного аппарата (это мог быть беспилотник или часть ракеты) упали на поле в Заветинском районе и подожгли траву. Обломки увидели местные жители и вызвали спасателей. Что это было — пока неизвестно. Официальных комментариев от Минобороны не поступало», - пишет Telegram-канал Baza.

Очевидцы также показали видео горящей ракеты в поле Ростовской области.

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