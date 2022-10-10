Украина усиливает свои подразделения на границе с Беларусью 1 10.10.2022, 17:31

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Государственная пограничная служба Украины возводит фортификационные сооружения.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о проведении активных действий по усилению подразделений системы МВД на границе с Беларусью.

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства.

Отмечается, что заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Беларусью. Во время визита была проверена готовность подразделений системы МВД к оказанию отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.

«Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача по оперативному выяснению в местах дислокации нужд соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и является основной целью наших рабочих поездок – изучение ситуации на месте и выяснение потребностей», - пояснил Бондаренко.

Так, сейчас Государственной пограничной службой проводятся активные действия по возведению фортификационных сооружений, структурные подразделения «усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны».

«Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники прилагают максимально усилий для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы», - подчеркнул заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Сергей Сердюк.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились развернуть совместную группировку войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

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