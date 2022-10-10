The Mirror: Путин боится переворота - в Москве начались облавы на военных 9 10.10.2022, 17:52

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На въезде в Москву устанавливаются блокпосты.

Президент РФ Путин боится государственного переворота в России с участием военных элит. Именно поэтому в Москву за последнее время были срочно введены дополнительные силы Росгвардии, пишет британская The Mirror (перевод - «Главред»).

Отмечается, что уже 18 тысяч человек из охранки Путина начали устанавливать блокпосты на въезде в Москву и проводить аресты подозреваемых военнослужащих.

Кремль задействовал ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ.

Утверждается, что подразделение ОДОН усилило охрану российской столицы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.

В материале подчеркивается, что это произошло после того, как Путин обвинил спецслужбы Украины в «теракте» на Крымском мосту.

Войска ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое занимается вопросами охраны правопорядка в Москве и области, а также вопросами, связанными с борьбой с терроризмом и экстремизмом. В военное время ОДОН поручена охрана важных гособъектов.

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