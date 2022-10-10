Главу службы кибербезопасности Германии заподозрили в связях с российскими спецслужбами 4 10.10.2022, 18:08

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МВД ФРГ проводит расследование.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет заменить президента Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома, сообщили несколько немецких СМИ. Причиной стали его возможные контакты с людьми из российских спецслужб.

МВД отреагировало на публикации СМИ заявлением, в котором говорится, что оно «серьезно» относится к обнародованной информации и «проводит тщательное расследование».

В 2012 г. Шёнбом создал ассоциацию Cyber-Sicherheitsrat Deutschland и до 2016 г. был ее президентом. Ее название практически идентично государственному Национальному совету по кибербезопасности, указывает газета Handelsblatt. Она зарегистрировала интернет-адрес cybersicherheitsrat.de, то есть намеренно придавала себе псевдоофициальный вид, отмечает газета.

Между тем, согласно расследованию телеканала ZDF, одна входившая в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland компания могла быть связана с российскими спецслужбами – ее основателем был бывший сотрудник КГБ.

Шёнбом запретил сотрудникам BSI участвовать в мероприятиях этой ассоциации (в правительстве ему несколько раз советовали дистанцироваться от нее). Но, как свидетельствуют фотографии в Twitter, месяц назад сам он присутствовал на ее юбилейном мероприятии и выступил там с речью, пишет Bild. По ее данным, сейчас немецкие органы безопасности «переворачивают каждый камень», связанный с ассоциацией.

Из-за этих событий министр Фезер и хочет убрать Шёнбома с поста президента BSI, сообщили Bild, Handelsblatt, а также Der Spiegel.

Среди прочего Cyber-Sicherheitsrat Deutschland подверглась критике за членство в ней берлинской компании по кибербезопасности Protelion (до конца марта работала под названием Infotecs GmbH), пишет Handelsblatt. Это «дочка» одной из крупнейших российских компаний в сфере защиты информации «Инфотекс».

«Инфотекс» в 1991 г. основала группа специалистов по информационной безопасности во главе с Андреем Чапчаевым, который ранее работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Он же является генеральным директором компании.

Президент ассоциации Ханс-Вильгельм Дюнн назвал заявления о каком-либо влиянии со стороны России абсурдными, так как ни в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ни в BSI не знали о возможных связях Protelion с российскими спецслужбами. Но в таких связях подозревают и самого Дюнна, отмечает Handelsblatt, потому что в 2019 г. он подписал меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб.

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