В Беларуси подорожали овощи 10.10.2022, 18:10

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Премьер обещал, что цены «припадут».

В начале осени премьер-министр Роман Головченко обещал, что цены на них «припадут». Но в сентябре овощи, вопреки его прогнозу, в среднем подорожали на 19,5% к августу. По сравнению с зимой они традиционно подешевели. Правда, это заслуга не чиновников, а сезона сбора урожая.

В начале сентября премьер-министр Роман Головченко прогнозировал, что скоро цены на овощи в стране снизятся.

— Урожай в этом году неплохой не только по зерновым — и по овощам. Поэтому сейчас мы ожидаем, что цены немного припадут, поскольку достаточно обильный у нас урожай, — говорил он во время одной из рабочих поездок.

По итогам сентября цены на овощи выросли на 19,5% к августу. Получается, что в среднем цены на овощи сейчас не снизились по сравнению с тем моментом, когда это обещал премьер. Но к началу года все же было снижение было, пусть и не такое, как в последнем месяце лета: цены на овощи были на 30% ниже, чем в декабре прошлого года. В начале осени такое снижение происходит всегда. Это связано со сбором урожая. Но при этом к декабрю подорожал лук (на 7,6%), перец (на 4%).

Для сравнения, в прошлом году цены на овощи в сентябре к августу увеличились не так сильно — на 10,6%, а вот к декабрю 2020-го они были дешевле чуть более чем на 10%. То есть сезонное снижение было не таким большим, как сейчас, но и внутри сезонных месяцев скачки не были такими существенными.

В то же время цены на фрукты к августу выросли на 8,8%, а к декабрю прошлого года — почти на 18%. В том числе яблоки стали дороже на 14%. Об удорожании даже белорусских яблок предупреждали в Белкоопсоюзе. Там это объясняли сдвинувшимся сбором урожая.

Если посмотреть изменение средних цен на овощи и фрукты в годовом выражении, то из статистики следует, что в сентябре на плодовоовощную продукцию они увеличились на 25,4% к тому же месяцу прошлого года.

Напомним, годовая инфляция в сентябре немного замедлилась и составила 17,4%. Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 18,3%, непродовольственные — на 20,3%, а услуги — на 11,9%. В августе наша страна занимала второе место по росту цен на фрукты и овощи — после Турции.

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