Украинский военный сбил ракету из переносного ракетного комплекса 1 10.10.2022, 18:14

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Украинский военный уничтожил одну из вражеских ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Соответсвующие видео 10 октября опубликовало Министерство обороны Украины в Facebook.

«Наши защитники и защитницы круглосуточно на страже украинского неба. Ракетным террором Украину не сломать! Наши военные приземляют рашистские воздушные цели и достойно держат оборону», – написала пресс-служба министерства.

Сегодня в ходе массированной атаки украинской территории российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа «камикадзе».

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