В белорусских магазинах обнаружили российскую печень трески с червями 5 10.10.2022, 18:31

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Производитель — ООО «Штиль» из Мурманска.

В реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и распространению на территории Беларуси, попали стерилизованные консервы из печени рыб «Печень трески натуральная. Штурвал». Их производитель — ООО «Штиль» из Мурманска.

Выяснилось, что продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции», поскольку в консервах были обнаружены паразиты.

- При изготовлении пищевой продукции использовалось сырье, зараженное паразитом anisakis spp., что не допускается, - проинформировал интернет-ресурс Госстандарта «Опасная продукция.

Для человека черви anisakis заразны и вызывают анизакидос. У людей после употребления рыбы, зараженной этим паразитом, может развиться аллергическая реакция, включая анафилаксию. Симптомы желудочного анизакидоза обычно включают боль в животе, тошноту и рвоту в течение нескольких часов после проглатывания личинок. Поражение тонкого кишечника встречается реже и может привести к возникновению воспалительной опухоли. Анизакидоз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель, болезнь редко сохраняется в течение многих месяцев.

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