Под Молодечно учитель ушел за грибами и пропал 11 10.10.2022, 18:48

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Его разыскивают уже почти неделю.

Шесть дней назад в лесу около деревни Лозовец заблудился 72-летний учитель физкультуры молодечненской гимназии № 10 Алексей Барановский. Утром, 4 октября, он ушел за грибами, но через несколько часов позвонил супруге и сказал, что плохо себя чувствует. На минувших выходных педагога искали более 100 человек, но на данный момент такие обширные поиски приостановлены. Блог «Люди» поговорил с родственниками пропавшего мужчины и поисковиками. Мы перепечатываем этот текст.

Алексей Николаевич 4 октября был на своей даче в садовом товариществе «Бухгалтер» около деревни Лозовец. Оттуда и пошел за грибами. Как говорят родственники мужчины, он планировал побыть в лесу недолго, а потом вернуться домой, в Молодечно. В 13.00 у него начинались уроки в гимназии. Однако спустя несколько часов педагог позвонил своей супруге и сказал, что ему стало плохо, он почувствовал боли в груди и попросил, чтобы она вызывала МЧС.

Поиски грибника начались практически сразу. Все эти дни его, как передавала местная районная газета, искали военнослужащие двух частей из Молодечно и Минска, милиция, спасатели, местные лесничие, а также поисковики ПСО «Ангел» и волонтеры. В поисках использовали квадрокоптеры, привлекали двух специально обученных собак. В минувшие выходные в лес вышло более 100 человек. Люди прочесывали массив, некоторые квадраты отрабатывали по несколько раз. Но, несмотря на все усилия, мужчина до сих пор не найден.

«Что случилось — непонятно, это какая-то мистика, загадка»

Лес, где потерялся физрук — темный, болотистый и в некоторых местах непроходимый, с буреломом, изрезан мелиоративными каналами.

Родственники Алексея Николаевича однако говорят, что здешние места он знает очень хорошо, с особенностями лесного массива знаком, за грибами ходил здесь много раз, буквально, изучив все тропки.

— Он вряд ли бы ушел куда-то очень далеко. Дачному поселку уже более 30 лет, Алексей Николаевич в округе в принципе хорошо ориентируется, для него — это знакомые места. На даче он проводит много времени и понятно, что у него есть понимание, куда можно идти, а куда в чащу лучше не заходить. Поэтому, что с ним случилось, мы до конца сами понять не можем. И как он оказался в таком месте, что его на протяжении стольких дней не могут найти — нам тоже непонятно. Проделана очень большая работа, но она почему-то не дала своих результатов. Это какая-то мистика, загадка… Очевидно, что с ним в лесу что-то произошло, но что — пока непонятно, — говорят родственники.

С собой у преподавателя был простой кнопочный телефон и отследить его точное местонахождения невозможно. В первый день поисков спасателям удалось несколько раз связаться с Алексеем Николаевичем. Он пытался рассказать, где точно находится, чувствовал себя неважно, а потом связь с ним прервалась. Видимо, разрядился телефон.

Близкие предполагают, что плохо мужчине могло стать после того, как он понял, что заблудился и самостоятельно из леса выйти не может.

— Но это только догадки. У него крепкое здоровье — физкультуру же преподает. Каких-то хронических заболеваний у него тоже нет. Он всегда такой бодрый, активный. С детьми постоянно выезжает на разные соревнования по легкой атлетике, — теряются в догадках родственники мужчины.

Масштабные поиски пока приостановлены, но родственники надеются на их продолжение

На данный момент полномасштабные поиски с участием волонтеров приостановлены.

— Что касается ПСО «Ангел», то мы на протяжении всех этих дней приезжали на место и проводили совместно с милицией, МЧС, военными и сотрудниками лесхоза поисковые мероприятия. Плюс через социальные сети мы позвали близких, друзей, знакомых, учеников Алексея Николаевича, чтобы они помогли в его поисках. И в итоге в минувшие выходные получились большие и полномасштабные поиски. Но и до этого на местности были и волонтеры и всевозможные службы. Сейчас же мы проводим оценку ситуации, нам необходимо собрать всю информацию, все треки и маршруты передвижений поисковых групп и все это проанализировать. И только после этого можно будет вернуться к вопросу о возобновлении поисков с нашей стороны. Все это не исключает того, что в лесу человека продолжают искать милиция и спасатели. Это просто мы не можем собрать в будние дни столько людей, сколько это необходимо, учитывая масштабы прочесывания местности, — рассказали блогу «Люди» в ПСО «Ангел».

Близкие же мужчины очень рассчитывают на то, что волонтеры все же вернутся в лес и большие поиски продолжатся в ближайшее время.

— Но, вне зависимости от того, что будет происходить дальше — будут ли собираться волонтеры снова или нет, мы сами будем делать все что в наших силах, чтобы найти нашего Алексея Николаевича, — признаются родные потерявшегося мужчины.

Если вы знаете что-то о местоположении Алексея Николаевича Барановского, то сообщите по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), +375(29) 270−7733. Или по телефону 102.

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