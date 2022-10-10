Габриэлюс Ландсбергис: Экономика Беларуси разбита вдребезги 6 10.10.2022, 18:54

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Габриэлюс Ландсбергис

Фото: LRT

Из-за санкций и изоляции.

Обвиняя Запад в подготовке выпадов против Беларуси, Александр Лукашенко привлекает внимание, потому что экономика страны разваливается, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает kurier.lt.

«Все эти речи напоминают мне такой крик о помощи. По имеющейся у нас информации, экономика разбита вдребезги, развалена из-за санкций, из-за изоляции. Следует иметь в виду, что это гораздо более слабое государство, чем Россия, во всех смыслах, — заявил в понедельник журналистам в Сейме Ландсбергис. — Политически Лукашенко не имеет подобной России легитимности, и неудачная война России, похоже, затягивает Беларусь в яму глобальной изоляции».

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» в понедельник цитирует обвинения Лукашенко в адрес НАТО и некоторых европейских стран в том, что они планируют нападение на Беларусь.

Как сообщает «БелТА», на конференции, посвященной вопросам безопасности, Лукашенко также заявил, что в Польше, Литве и Украине началась подготовка белорусских радикальных боевиков, которые должны осуществлять в Беларуси акты саботажа, теракты, организовывать боевое сопротивление, и это становится прямой угрозой.

«Попытка кричать о различных действиях, которые готовят соседние государства, привлекает внимание, может быть, единственное, на что он (Лукашенко) надеется — это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, чтобы удержать силы в северной части Украины, но украинцы давно этим занимаются и видят те же риски, что и мы», — прокомментировал Ландсбергис заявления Лукашенко.

Он также подтвердил, что никаких данных о возможных провокациях со стороны Беларуси нет и уровень угрозы не изменился.

«Факты, которыми мы располагаем, как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам видеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы, которые как-то меняли бы нашу ситуацию. По правде говоря, как раз наоборот, технику вывозят из Беларуси, похоже, что она будет использована против Украины, скорее всего на фронте, России просто не хватает собственных вооружений и она собирает все что можно, в том числе берет и у Беларуси», — сказал министр иностранных дел.

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