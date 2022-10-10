СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск

СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск14
- 10.10.2022, 19:04
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Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Служба безопасности Украины объявила о розыске ряда должностных лиц Российской Федерации. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом пишет Telegram-канал СБУ.
«Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель главы совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года в начале полномасштабной агрессии России», - пишет СБУ.
Медведев и большинство членов Совбеза России подозреваются в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно.
Также в список объявленных в розыск попали:
Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России;
Вячеслав Володин, глава Госдумы;
Виктор Золотов, директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии;
Владимир Колокольцев, глава МВД России;
Валентина Матвиенко, глава Совета федерального собрания России;
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России;
Сергей Шойгу, министр обороны России;
Игорь Щеголев, государственный советник Российской Федерации 1-го класса;
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
и другие.
«Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности», - добавляет СБУ.