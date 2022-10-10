Украинские воины загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее

Украинские воины загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее3
- 10.10.2022, 19:08
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Видеофакт.
В сети показали видео уничтожение украинскими воинами 92-й бригады российской БМП в Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer.
«Харьковская область, злые люди из 92-й ОМБр ВСУ совсем загоняли российскую БМП в трусиках», — прокомментировал он видео.
На видео воины 92-й бригады загоняют российскую БМП в ловушку и уничтожают ее на перекрестке улиц в селе Харьковской области.
Харьковская обл., злые люди из #92омбр #всу совсем загоняли российскую БМП в трусиках https://t.co/ZFtGqBSdXv #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/dx8HjlVV1u— Necro Mancer (@666_mancer) October 9, 2022