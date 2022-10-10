Украинские воины загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее 3 10.10.2022, 19:08

7,008

Видеофакт.

В сети показали видео уничтожение украинскими воинами 92-й бригады российской БМП в Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer.

«Харьковская область, злые люди из 92-й ОМБр ВСУ совсем загоняли российскую БМП в трусиках», — прокомментировал он видео.

На видео воины 92-й бригады загоняют российскую БМП в ловушку и уничтожают ее на перекрестке улиц в селе Харьковской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».