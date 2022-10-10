Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 2 10.10.2022, 19:18

3,620

Истребитель был сбит в Херсонской области.

Украинские защитники «приземлили» вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

«10 октября, около 14:30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25», - сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».