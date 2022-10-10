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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

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  • 10.10.2022, 19:18
  • 3,620
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Истребитель был сбит в Херсонской области.

Украинские защитники «приземлили» вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

«10 октября, около 14:30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25», - сказано в сообщении.

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