Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-252
- 10.10.2022, 19:18
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Истребитель был сбит в Херсонской области.
Украинские защитники «приземлили» вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области в понедельник, 10 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
«10 октября, около 14:30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25», - сказано в сообщении.