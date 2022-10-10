Белорусские военные отправились по предприятиям рассказывать, что «враг у ворот» 36 10.10.2022, 19:35

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Проехать по предприятиям военным поручил Лукашенко.

Представители Вооруженных Сил Республики Беларусь 10 октября встретились с рабочими Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Проехать по предприятиям (и не только) военным поручил Александр Лукашенко.

— Была поставлена задача провести информирование работников основных предприятий, с руководством местных исполнительных органов по вопросу доведения до них той военно-политической обстановки, которая сложилась вокруг Республики Беларусь, — свой визит на предприятие начальник главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Иван Богуславский объяснил поставленной Александром Лукашенко задачей (цитата по телеканалу «Мозырь»).

По словам Ивана Богуславского, нужно «не паниковать, а внимательно анализировать ситуацию вокруг белорусской границы и принимать взвешенные решения».

— Несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможности задействования развернутых у наших границ войск против Республики Беларусь остается. В целом сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Беларуси как ее ближайшего союзника, — дал он краткую оценку военно-политической обстановке (цитата по «Гомельской правде»).

Отмечается, что работники НПЗ смогли задать волнующие вопросы — например, о возможной мобилизации в Беларуси и того, при каких условиях она может быть объявлена.

— В соответствии с Законом Республики Беларусь «О военном положении» право объявлять мобилизацию предоставлено главе государства. Как частичная, так и полная мобилизация проводится только при введении военного положения или чрезвычайного положения на отдельных территориях страны. Несмотря на тревожную политическую обстановку, вести речь о введении режима военного положения пока преждевременно, как и о самой мобилизации, — пояснил Богуславский.

Напомним, сегодня, 10 октября, Лукашенко провел уже второе за неделю совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить». Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины.

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