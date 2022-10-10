МИД Польши настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь

МИД Польши настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь3
- 10.10.2022, 19:53
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Варшава связывает это с ростом напряженности в регионе.
Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Беларусь. Внешнеполитическое ведомство связало это с ростом напряженности в регионе.
«В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.
Там же полякам, которые уже находятся в Беларуси, настоятельно рекомендуют вернуться домой «коммерческими и частными средствами транспорта».
Напомним, последний раз МИД Польши просил граждан воздержаться от поездок в Беларусь летом этого года.