МИД Польши настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь 3 10.10.2022, 19:53

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Варшава связывает это с ростом напряженности в регионе.

Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Беларусь. Внешнеполитическое ведомство связало это с ростом напряженности в регионе.

«В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Там же полякам, которые уже находятся в Беларуси, настоятельно рекомендуют вернуться домой «коммерческими и частными средствами транспорта».

Напомним, последний раз МИД Польши просил граждан воздержаться от поездок в Беларусь летом этого года.

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