ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе 1 10.10.2022, 20:06

1,392

Дроны иранского производства атаковали Украину в том числе с территории Беларуси.

Россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в понедельник, 10 октября. Все они были уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Вторая «большая» воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси», - сказано в сообщении.

Так, девять таких беспилотников уничтожили силы и средства ПВО воздушного командования «Центр».

Россияне также атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчиками воздушного командования «Восток» уничтожили еще четыре «Shahed-136».

Отмечается, что дроны сбили в течение 3,5 часов - с 15:00 до 18:30.

О сбитии беспилотников также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«С 15:45 до 18:08 еще 12 «мопедов» иранского производства залетали на территорию нашей страны. Все 12 были уничтожены. Один где-то потерялся, но будем считать, что он не навредил нашей стране», - сказал он в эфире телемарафона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».