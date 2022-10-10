Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10.10.2022, 20:16

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ВСУ уничтожили несколько мест сосредоточения оккупантов и комплекс С-300.

Украинские военные за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В который раз погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции украинских войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Формирование наступательной группировки в Беларуси не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневого поражения понесли районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Дорожнянка, Темировка и Красное.

На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Кроме позиций украинских войск, огневого влияния испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.

В то же время противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника.

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