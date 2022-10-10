Лукашенко улетает из Беларуси 29 10.10.2022, 20:24

32,720

На четыре дня.

Лукашенко на четыре дня уезжает из Беларуси. Анонсированы его визиты в Таджикистан и Казахстан. В Душанбе Лукашенко будет 11-12 октября, встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 13-14 октября он собирается побывать в Астане. Там запланировано заседание Совета глав государств СНГ.

Из Беларуси Александр Лукашенко уезжает после совещания с силовиками и заявления о развертывании Беларусью вместе с Россией «совместной региональной группировки войск», о прибытии в нашу страну тысяч российских военных, о том, что Украина якобы готовит удар по РБ. Перед отъездом он подписал указы по «совершенствованию деятельности системы органов госбезопасности». Ранее они формально подчинялись Совету министров. Теперь же — исключительно Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».