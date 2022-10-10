Антон Геращенко: Если под давлением Путина Лукашенко вступит в войну, его режим падет 15 10.10.2022, 20:32

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Антон Геращенко

У белорусской армии нет мотивации воевать против Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко убежден, что Александр Лукашенко не хочет открыто вступать в войну России против Украины. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман.

«Лукашенко [президент России Владимир] Путин уговаривал напасть вместе с ним еще перед 24 февраля. Лукашенко как хитрый, опытный жулик отказывался от этого. Отказывался до сих пор, – сказал Геращенко. – Я уверен, что на сегодня Лукашенко все так же не хочет принимать участие в прямой агрессии против Украины своими войсками, но Путин заставляет его делать такие громкие заявления, чтобы физически отвлекать часть наших Вооруженных сил для обороны северной части Украины, чтобы меньше наших войск участвовало в наступлении на востоке и юге».

Геращенко подчеркнул, что в любом случае Лукашенко является сообщником Путина, потому что предоставил территорию Беларуси российским войскам для вторжения в Украину, для ударов ракетами, артиллерией и авиацией. При этом, убежден политик, белорусская армия вообще не готова к военным действиям.

«Белорусская армия небоеспособна. У них нет никакой мотивации воевать против Украины. Белорусские офицеры и солдаты с 24 февраля сидят в интернете, в Telegram-каналах и видят последствия нападения российской армии, которая была многократно сильнее и лучше оснащена, чем белорусская, поэтому никакого желания погибнуть здесь у них нет. Воевать с той армией, которая не хочет воевать, – бесполезное занятие. Мы это видим на примере российской армии», – отметил советник министра.

Он убежден, что если Лукашенко все-таки вступит в войну, его режим прекратит существование.

«Если под давлением Путина Лукашенко поддастся и его войска примут участие в прямом вторжении в Украину, думаю, это закончится для Лукашенко плачевно. Его режим падет и под ударами оппозиции, и под ударами восставшего народа, и под ударами Вооруженных сил Украины», – спрогнозировал Геращенко.

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