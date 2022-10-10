В белорусском «Макдональдсе» создали профсоюз 12 10.10.2022, 20:51

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Из двух тысяч сотрудников в него вступили семь человек.

Первичную профсоюзную организацию белорусского отделения «Макдональдс» зарегистрировали в Московском районе Минска 27 сентября. А 10 октября представителям сети торжественно вручили свидетельство о регистрации, сообщает профсоюзное издание 1prof.by.

Отмечается, что переговоры с «Макдональдсом» велись более 10 лет.

На данный момент в сети — 25 ресторанов быстрого питания по всей Беларуси. В организации трудятся около 2 тысяч человек, 7 из них уже вступили в профсоюз.

— Нам важно, чтоб вы понимали, что профсоюз — это, в первую очередь, помощник. Помощник, который помогает работодателю получать обратную связь от работников, даже когда, казалось бы, никаких проблем нет. Помогает охранять их права, следит, чтобы в документах все расписались, держит работников организации в правовом поле. Помогает предприятию и вливаться в жизнь города и профсоюза. У нас много мероприятий, не связанных с работой. В этом мы тоже вам поможем, — подчеркнул председатель Минского городского отделения профсоюзов Александр Щекович.

Напомним, Александр Лукашенко уже несколько лет требует, что на всех частных предприятиях должны быть созданы профсоюзы.

«Если только до конца года частное предприятие не создаст по вашему требованию профсоюзную организацию, это частное предприятие будет ликвидировано», — сказал Лукашенко главе ФПБ Михаилу Орде в ноябре 2020 года.

В августе 2021 года он опять спросил у Михаила Орды, как обстоят дела с созданием первичных профсоюзных организаций в частном секторе.

«Больной вопрос — создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации», — сказал он.

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