В Варшаве прошла акция с требованием признать Россию страной-террористом 5 10.10.2022, 21:12

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Фото: charter97.org

Фоторепортаж Charter97.org.

Сегодня в Варшаве активисты организовали акцию перед посольством России с требованием признать РФ страной-террористом.

Акция прошла на фоне сегодняшних российских массированных ударов по украинским населенным пунктам.

Россия только за сегодняшнее утро выпустила по территории Украины более 100 ракет. Ракетным обстрелам подверглись Киев, Львов, Хмельницкий, Харьков, Запорожье, Сумы и другие города.

Корреспондент Charter97.org подготовил фоторепортаж с акции протеста.

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