В Беларуси меняется система отопления 4 10.10.2022, 21:18

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Что известно.

Как работает и меняется система отопления в Беларуси, сообщил sb.by по данным Министерства ЖКХ.

В частности, сообщается, что в Беларуси в структуре топливно-энергетического баланса по-прежнему лидерство остается у природного газа. Хотя интенсивно развиваются и другие направления от чего структура системы отопления меняется.

Так, большинство белорусов греются от ТЭЦ общего пользования. Но еще взят курс на энергосбережение. Так уже в 2000-х коммунальные предприятия стали применять предизолированные трубы для подачи тепла. Такие трубы утеплены уже на заводе и не требуют дополнительной защиты. В итоге сокращается объем теплопотерь, а вложения на замену труб окупаются буквально в первые годы.

Для экономии ведется термореновация старого фонда. А при строительстве новых зданий применяются передовые стройматериалы и автоматические регуляторы отопления на центральных тепловых пунктах.

Система отопления в Беларуси меняется и благодаря активному использованию местных видов топлива, в их числе дрова, торф, отходы производства - щепа, льнокостра и другие возобновляемые ресурсы.

- Мы не только используем отечественный ресурс, но и сами разрабатываем оборудование под него. Например, на Витебском предприятии котельных и тепловых сетей производят котлы, которые работают на дровах и щепе, появляются заводы по производству топливных пеллет, - рассказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин.

Также для отопления и горячего водоснабжения активнее используется электроэнергия. На 1 июня 2022-го в Беларуси свыше 31 тысячи бытовых абонентов перешли на расчеты по тарифам за электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. И эта работа продолжается.

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