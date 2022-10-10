Ученые нашли в Антарктиде ДНК возрастом миллион лет 10.10.2022, 21:21

Открытие может помочь понять, как изменения климата влияют на регион.

Ученые обнаружили в Антарктиде фрагменты ДНК, возраст которых оценивается в миллион лет. Как сообщает Science alert, они были найдены в море Скотия и могут внести неоценимый вклад в понимание развития региона. В частности, исследователи смогут выяснить, что и когда обитало здесь.

Восстановленные образцы называют осадочной ДНК, они, вероятно, будут полезны в определении того, как изменения климата повлияют на Антарктику в будущем. По словам Линды Армбрехт из Университета Тасмании в Австралии, это древнейшая морская осадочная ДНК, известная на данный момент.

Подобные образцы обнаруживают в разных средах, включая наземные пещеры и вечную мерзлоту, где обнаружили осадочную ДНК возрастом 400 и 650 тысяч лет соответственно.

Восстановленную ДНК обнаружили в 2019 году, с тех пор она прошла комплексный процесс контроля загрязнения, чтобы гарантировать точность маркеров возраста, встроенных в материал.

Среди других находок команда обнаружила диатомовые водоросли (одноклеточные организмы), возраст которых составляет 540 тысяч лет. Благодаря этому ученые могут понять, как эта часть мира развивалась на протяжении огромных промежутков времени.

Ученые смогли связать обилие водорослей с теплыми периодами, последний из которых наблюдался в море Скотия 14500 лет назад. Это привело к увеличению активности морской жизни в этом регионе.

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