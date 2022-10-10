Оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге Украины 10.10.2022, 21:22

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Перехват.

Военнослужащий российской армии пожаловался своей жене на успешное наступление украинских военных на Херсонском направлении.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки МО Украины.

«Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда. Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем», - говорится в радиоперехвате.

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