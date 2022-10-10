Вакарчук спел на пешеходном мосту в Киеве, который сегодня выдержал ракетную атаку 3 10.10.2022, 21:27

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Видео.

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел на Пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который сегодня выдержал ракетный удар со стороны РФ.

Соответствующее видео Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я на нашем Пешеходно-велосипедном мосту пел песни, в частности, «Місто Марії», которая посвящена Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали «Азовстали».

Вспоминаю, 22 февраля, за два дня до российского полномасштабного вторжения, мы с Океаном Эльзы сделали импровизированное выступление на этом же мосту в Киеве. Чувствовали тогда, что должны быть все вместе, как один.

Сегодня рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев.

И им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!

Азов – сталь!

Мы – победим!

Слава Украине!

Героям слава!» – заявил Вакарчук.

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