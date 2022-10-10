Посол Украины: Пропаганда в Беларуси готовит общество к военным действиям 4 10.10.2022, 21:40

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У властей Беларуси военная истерия.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в беседе с «Радіо НВ» высказался о ситуации в нашей стране, о состоянии белорусско-украинских отношений и заявлении Александра Лукашенко об угрозах Беларуси со стороны Украины.

«Полностью складывается впечатление, что белорусское общество готовят к военным действиям... — говорит Кизим. — Сейчас они говорят: только к оборонному характеру. Но ситуация такая... Военная истерия существует: кругом враги и подобное».

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