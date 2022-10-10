Посол Украины: Пропаганда в Беларуси готовит общество к военным действиям

Посол Украины: Пропаганда в Беларуси готовит общество к военным действиям4
- 10.10.2022, 21:40
- 2,166
У властей Беларуси военная истерия.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в беседе с «Радіо НВ» высказался о ситуации в нашей стране, о состоянии белорусско-украинских отношений и заявлении Александра Лукашенко об угрозах Беларуси со стороны Украины.
«Полностью складывается впечатление, что белорусское общество готовят к военным действиям... — говорит Кизим. — Сейчас они говорят: только к оборонному характеру. Но ситуация такая... Военная истерия существует: кругом враги и подобное».