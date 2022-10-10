После ракетного удара РФ под землей осталось 854 украинских шахтера 2 10.10.2022, 21:51

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Их поднимают на поверхность.

После массированного ракетного удара по Украине было обесточено четыре шахты. Под землей оказалось 854 человека.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

«В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты. Там находились 854 горняка. Сейчас там остается 118 человек. Продолжается плановый подъем их на поверхность. С ними все будет хорошо», - заявил Монастырский.

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