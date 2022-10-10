Секретарь СНБО: Среди настоящих белорусов желающих воевать с Украиной практически нет 2 10.10.2022, 23:02

Алексей Данилов

Если Лукашенко примет решение непосредственно участвовать в войне — это будет его последнее решение, как политика.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал Лукашенко заложником ситуации, который своими заявлениями стремится посеять панику среди украинцев. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

— То, что касается Лукашенко и его заявлений, вы знаете, что он заложник ситуации. Мы отслеживаем те процессы, которые идут на территории Беларуси, понимаем, что там происходит, — заявил Данилов и добавил, что «желающих воевать с нами настоящих белорусов практически нет».

— Что касается высшего политического руководства — если Лукашенко примет решение участвовать непосредственно с военными в этой войне, поверьте, это будет последнее решение, которое он в своей жизни примет как человек, который и так на сегодняшний день не является президентом почти для всех цивилизованных стран. Даже не почти, а для всех цивилизованных странах.

Данилов еще раз повторил, что Украину хотят запугать, чтобы среди населения началась паника и эти «психологические атаки» надо претерпеть.

— По поручению президента на прошлой неделе закончилась проверка всех областей, близких к белорусской границе. Эта проверка уже третья с апреля месяца. И могу сказать, что наши пограничники, наша территориальная оборона, весь сектор безопасности и обороны, который находится на территории областей, включая региональные власти, готов к любому развитию событий.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что если со стороны Беларуси в Украину вновь пойдут российские войска, как это было 24 февраля, «они получат такой ответ, на который не рассчитывали».

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