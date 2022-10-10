Зеленский: Украину невозможно запугать 1 10.10.2022, 22:09

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Владимир Зеленский

Президент Украины назвал причину массового ракетного удара по Украине.

Российские военные не могут ничего противопоставить защитникам страны на поле боя, а потому и прибегают к ракетному террору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное», - заявил глава государства.

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