РФ запретила поставки с двух белорусских предприятий
- 10.10.2022, 22:16
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Ограничения введены с 10 октября.
Поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий ограничены с 10 октября по требованию Россельхознадзора.
Отделение «Якимова Слобода» птицефабрики «Рассвет» не сможет производить поставки в РФ из-за повторного выявления хлорамфеникола в мясе птицы, Борисовский мясокомбинат №1 – из-за повторного выявления бактерий группы кишечной палочки в говядине, говорится на сайте Россельхознадзора.