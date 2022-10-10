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РФ запретила поставки с двух белорусских предприятий

  • 10.10.2022, 22:16
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РФ запретила поставки с двух белорусских предприятий

Ограничения введены с 10 октября.

Поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий ограничены с 10 октября по требованию Россельхознадзора.

Отделение «Якимова Слобода» птицефабрики «Рассвет» не сможет производить поставки в РФ из-за повторного выявления хлорамфеникола в мясе птицы, Борисовский мясокомбинат №1 – из-за повторного выявления бактерий группы кишечной палочки в говядине, говорится на сайте Россельхознадзора.

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