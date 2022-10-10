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Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины

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  • 10.10.2022, 22:37
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Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины

Сейчас это приоритет номер один.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве», - написал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

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