Комитет по правам человека ООН призвал Беларусь освободить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и его коллег 10.10.2022, 22:53

Алесь Беляцкий

Спецдокладчики ООН опубликовали заявление.

Комитет по правам человека ООН выступил с призывом к властям Беларуси о немедленном освобождении политзаключенного Алеся Беляцкого, который был удостоен Нобелевской премии мира, и других правозащитников. Заявление подписали спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин, спецдокладчик по ситуации с защитниками прав человека Мэри Лоулор, спецдокладчик по продвижению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение.

«Существует серьезный пробел в вопросе ответственности за грубые нарушения прав человека в Беларуси, и мы приветствуем солидарность международного сообщества и все усилия, основанные на международном праве, направленные на то, чтобы упорно добиваться справедливости», — говорится в заявлении.

Алесь Беляцкий, основавший правозащитный центр «Весна» в 1996 году, был впервые отправлен в тюрьму в 2011-м, а 14 июня 2021 года снова был задержан за свою деятельность и стал политическим заключенным, как и несколько его коллег по «Весне».

«Мы встревожены продолжающимся необоснованным задержанием Алеся Беляцкого и новыми обвинениями, предъявленными ему за законную правозащитную деятельность, которые предусматривают до 12 лет лишения свободы», — заявили эксперты.

Они назвали задержание Беляцкого властями частью политики по принуждению правозащитников к молчанию и по уничтожению пространства для гражданского общества в Беларуси. Эксперты напомнили белорусским властям об их обязательствах по защите прав человека и призвали к немедленному и безусловному освобождению всех правозащитников, задержанных по политическим мотивам.

«Длительные тюремные сроки, вынесенные правозащитникам, являются символом злоупотребления системой правосудия, символом безнаказанности, с которой действуют белорусские власти», — констатировали в Комитете по правам человека ООН.

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