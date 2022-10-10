Дирк Шубель покидает пост посла ЕС в Беларуси 10.10.2022, 23:06

Дирк Шубель

ФОТО: gagauzmedia.md

Он опубликовал прощальное письмо белорусам, коллегам и друзьям Беларуси.

Дирк Шубель, покидающий пост представителя ЕС в Беларуси, опубликовал прощальное письмо белорусам, коллегам и друзьям Беларуси.

Шубель заявил, что был готов продолжать работу в Беларуси в качестве посла и надеялся вернуться в Минск, но белорусские власти не стали продлевать ему визу и аккредитацию. Руководить представительством ЕС в Беларуси остается Эвелина Шульц.

Дирк Шубель приступил к своим обязанностям в сентябре 2019 года. Он вспоминает, что отношения между Беларусью и ЕС имели положительную динамику, но затем произошло «колоссальное ухудшение наших отношений из-за вопиющих нарушений прав человека и международного права со стороны белорусских властей» до, во время и после президентских выборов.

«В последующие месяцы были совершены новые вопиющие нарушения международного права, такие как незаконная принудительная посадка рейса Ryanair, следовавшего по внутреннему для ЕС маршруту, и организация властями искусственных потоков нерегулярных мигрантов в ЕС через Беларусь. Ситуацию, конечно, еще больше усугубило бедствие полномасштабного вторжения России в Украину и причастности к нему белорусского режима. На сегодня в Беларуси насчитывается более 1340 политических заключенных, чьего немедленного и безоговорочного освобождения мы продолжаем требовать. Лидер белорусских правозащитников Алесь Беляцкий стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира в этом году. Эта новость привнесла в мрак нашего времени луч надежды, надежды на то, что Алесь получит давно заслуженную награду лично», – пишет Шубель.

Дипломат отмечает, что у него сохранилось много положительных воспоминаний о Беларуси и белорусах и он надеется вернуться в страну.

«И я уверен, что придет день, когда я смогу вернуться в Беларусь для этого и что это будет та Беларусь, о которой мечтают многие белорусы – страна, в которой царит демократия и верховенство права и где народ может демократически и свободно выбирать своих лидеров. Я вижу огромный неиспользованный потенциал и поэтому совершенно не сомневаюсь, что у страны, которая мне очень полюбилась, прекрасное будущее», – считает Шубель.

Шубель заявил, что будет возвращаться к Беларуси в своей работе: его назначили спецпосланником ЕС по Восточному партнерству. В эту инициативу входит и Беларусь, но в 2021 года власти решили приостановить членство Беларуси в ней. Дипломат подчеркнул, что Беларусь продолжит получть поддержку ЕС.

«Я надеюсь поддерживать связь со многими из вас и желаю всем белорусам всего наилучшего в это трудное время. #StandWithBelarus #StandWithUkraine Long live Belarus! Жыве Беларусь! Жыве вечна!» – завершил прощальное письмо Шубель.

Напомним, Дирк Шубель покинул Беларусь по требованию белорусского МИД в июне 2021 года после введения Евросоюзом санкций в отношении белорусского режима.

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